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27 апреля 2018
08:44  27 апреля 2018 2

Наргиз Закирова не может выйти на сцену из-за болезни

Несколько концертов отменены или перенесены на новые датыФото: страница Наргиз Закировой в Instagram

Концерты певицы Наргиз Закировой в спешном порядке переносятся на новые даты. Причиной изменения графика мероприятий стала внезапная болезнь артистки. О «неожиданном сбое в организме» Наргиз рассказала в своем Instagram-аккаунте.

В публикации певица принесла извинения за отмену концерта во Владимире. «В связи с внезапным недугом, повергнувшим меня намедни, мы отменяем сегодняшний концерт», — сообщила Наргиз Закирова. Она добавила, что все купленные ранее билеты можно вернуть. Рассказывать о том, насколько серьезна болезнь, артистка не стала.

Кроме концерта во Владимире исполнительнице пришлось отменить или перенести еще несколько шоу. «Я непременно приеду к вам снова. Ну, а пока пожелайте мне скорейшего выздоровления. А я, в свою очередь, снова и снова признаюсь вам в любви и с нетерпением жду продолжений наших с вами добрых вечерин», — завершила пост Закирова.

Павел Маркуш
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