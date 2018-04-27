Наргиз Закирова не может выйти на сцену из-за болезни

Концерты певицы Наргиз Закировой в спешном порядке переносятся на новые даты. Причиной изменения графика мероприятий стала внезапная болезнь артистки. О «неожиданном сбое в организме» Наргиз рассказала в своем Instagram-аккаунте.
В публикации певица принесла извинения за отмену концерта во Владимире. «В связи с внезапным недугом, повергнувшим меня намедни, мы отменяем сегодняшний концерт», — сообщила Наргиз Закирова. Она добавила, что все купленные ранее билеты можно вернуть. Рассказывать о том, насколько серьезна болезнь, артистка не стала.
Кроме концерта во Владимире исполнительнице пришлось отменить или перенести еще несколько шоу. «Я непременно приеду к вам снова. Ну, а пока пожелайте мне скорейшего выздоровления. А я, в свою очередь, снова и снова признаюсь вам в любви и с нетерпением жду продолжений наших с вами добрых вечерин», — завершила пост Закирова.