Для церковных колоколов сделают исключение из закона о тишине

Законодательное собрание Санкт-Петербурга приступило к рассмотрению поправок в закон о тишине, предусматривающих исключение для религиозных учреждений. Об этом сообщил депутат Денис Четырбок.
«Летом мы мониторили законодательство и выявили юридическую недоработку. У нас есть закон о тишине, который запрещает шуметь в будние дни ночью и в выходные утром. Так вот в будние дни есть оговорка, что религиозные обряды не являются нарушением, а в выходные дни утром такой оговорки нет. Мы эту несправедливость устраняем», — заявил Денис Четырбок в беседе с изданием «КП-Петербург».
Изменения позволят проводить религиозные обряды в утренние часы выходных дней, когда действуют ограничения по уровню шума. По словам парламентария, инициатива возникла после анализа действующего законодательства летом 2025 года. Документ, подготовленный группой депутатов, уже внесен на рассмотрение городского парламента.
По информации Дениса Четырбока, поправки получат распространение на все традиционные религиозные конфессии и уже были одобрены губернатором Санкт-Петербурга. Законопроект планируется рассмотреть в ближайшие месяцы. В настоящее время в Петербурге действует запрет на шум с 22:00 до 08:00 по рабочим дням и с 22:00 до 12:00 по выходным и праздничным дням.
Руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова поддержала инициативу. По ее словам, колокольные звоны являются неотъемлемой частью культуры и церковной и музыкальной традиции, которые необходимо сохранить.
