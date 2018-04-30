03:55 30 апреля 2018 0

На линии соприкосновения с ЛНР уже стягивают военную технику Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

С 30 апреля украинская силовая операция в Донбассе изменит формат и будет называться не Антитеррористической операцией (АТО), а Операцией Объединенных сил (ООС). Отличаться эти форматы будут тем, что роль Вооруженных сил Украины будет усилена.

Речь, как отмечает ТАСС, идет о законе «о реинтеграции Донбасса», который был принят еще в конце 2017 года. В документе неподконтрольные Киеву регионы — ДНР и ЛНР — называют временно оккупированными территориями, а действия России — агрессией против Украины. Суть закона в том, что после его принятия президент страны Петр Порошенко имеет без согласия парламента использовать вооруженные силы для освобождения якобы оккупированных территорий на востоке страны. Для этого, к слову, и создается Объединенный оперативный штаб ВСУ, который будет контролировать всех силовиков и военно-гражданские администрации в зоне конфликта.

Командующим ООС украинский лидер назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева и поставил перед ним задачу укрепить Вооруженные силы для освобождения оккупированных территорий. По словам начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко, изменение формата операции даст возможность сосредоточить экономические, военные и материальные ресурсы под единым управлением (ООС), что позволит действовать в Донбассе более эффективно в рамках поставленной Порошенко задачи.

В рамках операции Объединенных сил армия и другие силовые органы получат новые полномочия. В частности, смогут применять оружие, задерживать людей, проверять их документы, осматривать вещи и ограничивать движение на улицах.

Представитель провозглашенной Луганской народной республики Родион Мирошник, в свою очередь, отметил, что изменение формата операции говорит о подготовке Киева к нагнетанию ситуации в Донбассе, а также о том, что власти Украины намерены решить конфликт в регионе силовым путем. «Изменение формата военной операции — это стремление Порошенко уйти от наказания за военные преступления, в частности за применение Вооруженных сил внутри страны против граждан своего государства», — добавил Мирошник.

Ранее в СМИ появились сообщения, что армия Украины стягивает войска и технику к линии соприкосновения с ЛНР. Так на границе уже заметили девять БМП, две ракетные системы «Град», четыре вагона с солдатами и роту из батальона «Полтава».