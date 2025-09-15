Путин объявил благодарность больницам в Курской области

Путин выразил благодарность больницам в Курской области за профессионализм и самоотверженность при работе в экстремальных условиях
Путин выразил благодарность больницам в Курской области за профессионализм и самоотверженность при работе в экстремальных условиях

Президент России Владимир Путин объявил благодарность коллективам четырех больниц Курской области. Благодарность назначили за проявленный профессионализм и самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях. 

«За заслуги в области здравоохранения, высокий профессионализм и самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях объявить благодарность президента Российской Федерации коллективам», — говорится в официальном документе. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовых актов.

В документе отмечены заслуги работников Курской городской клинической больницы №3, Беловской, Медвенской и Рыльской центральных районных больниц. Президент также наградил некоторых врачей за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

