Путин объявил благодарность больницам в Курской области

Президент России Владимир Путин объявил благодарность коллективам четырех больниц Курской области. Благодарность назначили за проявленный профессионализм и самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях.
«За заслуги в области здравоохранения, высокий профессионализм и самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях объявить благодарность президента Российской Федерации коллективам», — говорится в официальном документе. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовых актов.
В документе отмечены заслуги работников Курской городской клинической больницы №3, Беловской, Медвенской и Рыльской центральных районных больниц. Президент также наградил некоторых врачей за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.
