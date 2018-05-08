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08 мая 2018
07 мая 2018
Главные новости Москвы
07:47  08 мая 2018 0

Российский посол назвал ситуацию со Скрипалями похищением

Посол России в Британии написал статью о ситуации вокруг СкрипалейФото: www.rus.rusemb.org.uk
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Посол России в Великобритании Александр Яковенко интерпретировал ситуацию вокруг Сергея Скрипаля и его дочери как похищение. Об этом он написал в своей статье, размещенной на сайте отечественного представительства. Материал, по данным посольства, был направлен в одно из британских СМИ и отвергнут.

В тексте Яковенко указывает, что британские власти до сих пор отказывают сотрудникам посольства во встрече со Скрипалями. «Мы по-прежнему не можем удостовериться в их местонахождении, состоянии здоровья и пожеланиях. Факты дают нам все больше оснований рассматривать сложившуюся ситуацию как похищение двух российских граждан», — уточнил он.

По мнению Яковенко, после инцидента со Скрипалями российско-британские отношения «достигли нового дна», отмечает телеканал 360. Посол также упрекнул Лондон в создании условий для невозможности проведения независимого расследования. «Домашние животные С. Скрипаля были кремированы без взятия анализов на наличие нервно-паралитических веществ. А дезинфекция якобы зараженной территории, как сообщается, будет включать в себя снос дома С. Скрипаля, паба „Мельница“ и ресторана „Zizzi“», — добавил он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ситуацию вокруг дела с отравлением Скрипалей «невозможным позором» и «британской возней», напоминает «Национальная служба новостей». Ее раздражение вызвала коллизия, когда глава ОЗХО Ахмед Узюмджю заявил — Скрипаль и его дочь пострадали в результате применения 50-100 грамм вещества «Новичок». При этом секретариат организации опроверг его слова, уточнив, что вещества было меньше.

Виктор Жуков
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