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08 мая 2018
22:35  08 мая 2018 0

Москалькова оценила действия ОМОНа во время акций Навального в Москве

Выборы омбудсмена. Госдума. Москва, москалькова татьяна
По словам омбудсмена, действия ОМОНа были правомерныФото: Владимир Андреев © URA.RU

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что действия ОМОН во время несанкционированной акции блогера Алексея Навального в Москве 5 мая были правомерны. Она отметила, что больше половины задержанных оказались несовершеннолетними.

«Очень многие мне даже звонили и говорили, что ОМОН действовал корректно. В этот раз, в отличие от предыдущих, в том числе по инициативе уполномоченного, было задействовано очень большое количество видеотехники: был вертолет, который снимал всю ситуацию, были передвижные видеокамеры», — приводит слова Москальковой агентство РАПСИ. При этом 80% задержанных были в тот же день отпущены после профилактической беседы и оформления документов — это все несовершеннолетние, а также сам Навальный.

«Несанкционированный митинг — это всегда риски, потому что к санкционированному митингу готовятся и медицина, и органы правопорядка. Когда он возникает стихийно, тогда эти службы не готовы», — сказала Москалькова. Большая опасность в такой ситуации грозит именно несовершеннолетним, добавила она.

Дарья Корчак
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