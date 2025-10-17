В России задержали девять мошенников, похищавших у россиян деньги через MAX

В России за сентябрь 2025 года задержаны девять мошенников, обманывавших граждан через мессенджер МАХ. Операция стала результатом совместной работы Центра безопасности МАХ и МВД России.
«Совместная работа Центра Безопасности МАХ и МВД России в сентябре 2025 года привела к задержанию девяти мошенников, которые действовали в разных российских городах и <...> при помощи мессенджера занимались хищениями денежных средств граждан», — уточнили в пресс-службе MAX. В настоящий момент проходит работа по возврату похищенных средств обманутым россиянам.
Кроме того, специалисты Центра безопасности МАХ в сентябре заблокировали 105 тысяч подозрительных аккаунтов и выявили свыше 350 тысяч вредоносных файлов, которые были оперативно удалены с платформы. В ведомстве отметили, что значительная часть мошеннических схем выявляется благодаря активному участию пользователей. За месяц через кнопку «Пожаловаться» поступило 68 тысяч обращений. Среднее время рассмотрения одного обращения составило менее четырех минут, что позволило быстро реагировать на угрозы и минимизировать ущерб для пользователей.
Только за сентябрь отечественный мессенджер MAX посетили более 41 миллиона человек, следует из данных Mediascope. Сам мессенджер был запущен компанией VK в марте 2025 года и с 1 сентября стал обязательным для предустановки на все новые смартфоны в России. После запуска мессенджера начали массово появляться фейки, связанные с работой MAX. Все они успешно опровергаются.
