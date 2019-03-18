Назарбаев назначил нового генерального прокурора Казахстана

Новым генеральным прокурором республики Казахстан стал Гизат Нурдаулетов. Соответствующий указ был подписан президентом республики Нурсултаном Назарбаевым.
На этом посту Нурдаулетов сменил Кайрата Кожамжарова, который был освобожден от должности «в связи с переходом на другую работу», уточняет «Росбалт». Ранее Нурдаулетов работал в органах прокуратуры, Следственного комитета, а также Комитета национальной безопасности Казахстана. В 2017 Гизат Нурдаулетов занял пост первого заместителя генпрокурора.
Бывший генпрокурор Казахстана Кайрат Кожамжаров был однокурсником премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, напоминают «Ведомости». Они вместе учились на юридическом факультете Ленинградского университета в 1982—1987 годах.