В Кремле отреагировали на слова Порошенко, отказавшегося «варить кашу» с Путиным

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
19 марта 2019 в 15:27
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Путин. Архив, песков дмитрий
Песков уверен, что при Порошенко отношения России и Украины не улучшатсяФото: Александр Мамаев © URA.RU

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление украинского лидера Петра Порошенко о том, что он не намерен «варить кашу» с российскими властями. Представитель Кремля заявил, что при Порошенко отношения России и Украины точно не улучшатся.

«Можно сказать однозначно, что, опять же, при нынешнем (президенте Украины — прим. ред.) лучше быть не может», — приводит RT слова Пескова. Он также подчеркнул, что необходимо внимательно следить за тем, что будет происходить в отношениях между двумя государствами.

Президент России Владимир Путин во время рабочего визита в Крым рассказал, что с действующим руководством Украины «вряд ли можно сварить кашу». В ответ на это Порошенко заявил, что не намерен «варить кашу» с властями РФ.

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