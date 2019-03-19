В Кремле отреагировали на слова Порошенко, отказавшегося «варить кашу» с Путиным

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление украинского лидера Петра Порошенко о том, что он не намерен «варить кашу» с российскими властями. Представитель Кремля заявил, что при Порошенко отношения России и Украины точно не улучшатся.
«Можно сказать однозначно, что, опять же, при нынешнем (президенте Украины — прим. ред.) лучше быть не может», — приводит RT слова Пескова. Он также подчеркнул, что необходимо внимательно следить за тем, что будет происходить в отношениях между двумя государствами.
Президент России Владимир Путин во время рабочего визита в Крым рассказал, что с действующим руководством Украины «вряд ли можно сварить кашу». В ответ на это Порошенко заявил, что не намерен «варить кашу» с властями РФ.