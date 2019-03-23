В WhatsApp появятся новые функции

С помощью новой опции будет проще выявлять спам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В следующей версии мессенджера WhatsApp появятся функции, показывающие информацию о входящем сообщении. Разработчики добавили опции, с помощью которых проще выявлять и блокировать спам.

Одна из новых функций называется «информация о переадресации», сообщает РИА «Новости». С ее помощью пользователи смогут узнавать, сколько раз полученное ими сообщение было переслано. Помимо этого сообщения, переадресованные более четырех раз, будут выделяться специальным знаком. Так, по замыслу разработчиков, пользователям будет проще вычислять спам.

Ранее в мессенджере появилась опция, запрещающая добавлять пользователей в общие чаты без их предварительного согласия. У пользователя появится возможность указать, кто может добавлять его в чат.