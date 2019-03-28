Пермский герой «Пусть говорят» отсудил миллион за подмену детей в роддоме

Одна из матерей давно подозревала, что младенцев могли перепутать в больнице Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Прикамье отец добился от государства компенсации морального вреда за то, что 40 лет назад его ребенка в роддоме перепутали с другим. Согласно решению Ленинского районного суда города Перми, Министерство финансов России выплатит мужчине один миллион рублей из казны.

Суд признал нарушение личных прав отца, который не смог воспитывать родную дочь, и прав ребенка, который не смог носить фамилию и отчество своего папы. «Суд, оценив представленные доказательства в совокупности, пришел к выводу, что подмена детей Савельевых и Швецовых в Пожвинском родильном отделении Юсьвинской центральной районной больницы состоялась в результате противоправных действий сотрудников родильного отделения», — цитирует представителя пресс-службы суда 59.ru.

В местной больнице в поселке Пожва 7 марта 1978 года родились четыре девочки, двух из которых перепутали. В итоге биологическая дочь Риммы Швецовой жила в семье Юлии Савельевой, а ребенка Савельевых воспитывала семья Швецовых. Одна из матерей давно подозревала, что младенцев могли перепутать, и обратилась на «Первый канал» в передачу «Пусть говорят». На шоу провели ДНК-тест, который подтвердил догадку женщины.