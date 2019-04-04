В блиндаж с пулеметчицей попали несколько мин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Несколько снимков с места гибели участницы карательного отряда ВСУ «Донбасс» пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма» орпубликовал на своей странице в Facebook фонд «Вернись живым». На фото виден развороченный после обстрела блиндаж.

«Так выглядит смерть», — подписаны изображения. Вместе с Червоной в блиндаже погиб ее сослуживец Александр Милютин.

Яна Червоная, погибла 2 апреля. В блиндаж на линии соприкосновения, где находилась пулеметчица, попали четыре мины разного калибра, напоминает телеканал 360. Женщина, как пишет RT, три года назад пришла в украинскую армию добровольцем. Дома у нее остались муж и двое детей.

Фото: страница фонда «Вернись живым» в Facebook

Фото: страница фонда «Вернись живым» в Facebook