«Ведьму»-пулеметчицу убили в Донбассе

Противотанковая управляемая ракета попала в блиндаж, где находилась пулеметчица Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Известная пулеметчица ВСУ Яна Чернова под позывным «Ведьма» погибла в Донбассе. Об убийстве женщины, которая последние три года воевала в карательном отряде «Донбасс», сообщили ополченцы ДНР.

«Ведьма» погибла 2 апреля в результате взрыва противотанковой управляемой ракеты, которая попала в блиндаж, сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на несколько источников.

В Twitter президент Украины Петр Порошенко написал, что лично знал Чернову и сожалеет о ее смерти. «Знал Яну как волонтера и человека веселого нрава. Трудно поверить…», — написал Порошенко.

Известно, что у Яны Черновой остались двое детей и муж. Ранее депутат Верховной Рады Андрей Билецкий рассказал о потерях украинских Вооруженных сил в Донбассе, писало «URA.RU». По данным народного избранника, за четыре года Украина потеряла более тысячи сотрудников спецслужб.