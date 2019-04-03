Стали известны подробности убийства «ведьмы»-пулеметчицы в Донбассе

Причиной гибели пулеметчицы Вооруженных сил Украины Яны Червоной (позывной «Ведьма») в Донбассе была не мина, попавшая в ее блиндаж. Об этом заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.
«Пусть они сначала определятся, чем туда попали», — приводит «Рамблер» слова Басурина. Он также напомнил, что действующий президент Украины Петр Порошенко предположил, что «Ведьма» погибла в результате минометного обстрела. По словам Басурина, смерть Червоной от мины — «вымыслы какие-то».
Яна Червоная, воевавшая три года в карательном отряде «Донбасс», погибла 2 апреля. Известно, что у «Ведьмы» остались двое детей и муж.