Стали известны подробности убийства «ведьмы»-пулеметчицы в Донбассе

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
03 апреля 2019 в 15:40
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Смерть Червоной от мины — «вымыслы какие-то», считает Эдуард БасуринФОТО: скрин видео с UATV Russian в Youtube

Причиной гибели пулеметчицы Вооруженных сил Украины Яны Червоной (позывной «Ведьма») в Донбассе была не мина, попавшая в ее блиндаж. Об этом заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

«Пусть они сначала определятся, чем туда попали», — приводит «Рамблер» слова Басурина. Он также напомнил, что действующий президент Украины Петр Порошенко предположил, что «Ведьма» погибла в результате минометного обстрела. По словам Басурина, смерть Червоной от мины — «вымыслы какие-то».

Яна Червоная, воевавшая три года в карательном отряде «Донбасс», погибла 2 апреля. Известно, что у «Ведьмы» остались двое детей и муж.

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