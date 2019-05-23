Россияне ответили НАТО на предложение вывести войска из Крыма Фото: Константин Михальчевский © URA.RU

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

Россияне отреагировали на требование НАТО вывести российские войска из Крыма. Пользователи социальных сетей предложили свои варианты действий для военных.

«Сначала США пусть из Техаса [армию] выведет», — написал Ден Кораблев в Twitter. «Куда выводить? В Европу?» — задался вопросом пользователь Mishukov. «И вдогонку: а мы не согласны с присутствием янки-солдат в Европке… Настаиваем на замене их нашими войсками», — поддержал его Михаил Силин. «Ага, выведем. Вот только куда? В Америку?» — присоединилась к комментаторам Ирина Сажина.

Также один из пользователей сравнил призыв НАТО с требованием к мусульманам начать есть свинину. «А в НАТО случайно не призывают мусульман начать употреблять свинину в пищу?» — написал Veriknos. «И этим людям почему-то доверили оружие… На это и отвечать не надо — только покрутить пальцем у виска», — заметил Михаил Силин.

Накануне глава Военного комитета НАТО Стюарт Пич заявил, что альянс не признает «незаконную и нелегитимную аннексию Крыма». «Мы продолжаем призывать Россию покинуть Крым», — сказал Пич. Полуостров вошел в состав РФ в марте 2014 года по итогам референдума, на котором 96% крымчан поддержали воссоединение с Россией. Международное сообщество отказывается признавать его результаты и настаивает на том, что российские войска незаконно аннексировали территорию.