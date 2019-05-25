Полковник-миллиардер из ФСБ превратил камеру СИЗО в келью

Чекист много молится в камере Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Задержанный за коррупцию полковник ФСБ Кирилл Черкалин истово молится в тюремной камере «Лефортово», а также занимается спортом. В СИЗО у чекиста-коррупционера побывали члены общественной наблюдательной комиссии Москвы.

Черкалин содержится в недавно отремонтированной камере со всеми удобствами. При этом на стенах арестанты разместили по нескольку икон. Образы святых оказались даже на спинках кровати. Как пишет « Коммерсант », камера, по отзывам правозащитников, стала походить на молельную комнату или келью. Сам Черкалин в СИЗО отпустил окладистую бороду. Экс-чекист не забывает заниматься спортом — приседает и отжимается в камере и во время прогулок.

Черкалина в тюрьме все устраивает. Он заявил, что сотрудники СИЗО к нему относятся хорошо, он также похвалил тюремную еду, отметив, что особенно хорош суп с гречкой, картофелем и курицей.

У офицера ФСБ во время обыска изъяли деньги и ценности на общую сумму 12 млрд рублей. Следствие обвиняет его по ч. 6 ст. 290 УК (получение взяток в особо крупном размере), наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.