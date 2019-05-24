Путину доложили о деле полковника-миллиардера из ФСБ

Иван Шестак
© Служба новостей «URA.RU»
24 мая 2019 в 17:37
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Путин. Архив, песков дмитрий
Дмитрий Песков рассказал, что Владимира Путина регулярно уведомляют о коррупционных делахФото: Александр Мамаев © URA.RU

Президент России Владимир Путин регулярно получает доклады о расследовании крупных дел коррупционной направленности. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он прокомментировал вопрос о том, знает ли российский лидер об уголовном деле полковника ФСБ Кирилла Черкалина, в квартирах которого было обнаружено 12 миллиардов рублей.

«Естественно, президент получает доклады о наиболее значимых и резонансных делах, это обычная практика», — ответил Песков. По его словам, антикоррупционная деятельность в стране затрагивает все ведомства и «все чины без разбора».

17 мая в трех квартирах Черкалина во время обысков правоохранители изъяли наличные средства, которые оказались эквивалентны сумме порядка 12 миллиардов рублей. Полковник ФСБ, два его бывших подчиненных и еще два фигуранта, находящихся в розыске, подозреваются в хищении 490 млн рублей.

По мнению следователей, экс-сотрудники ФСБ убедили предпринимателя Сергея Гляделкина передать им долю в уставном капитале ООО «Юрпромконсалтинг» на сумму 490 млн рублей. Они пообещали ему прекратить уголовное преследование, мешающее ему строить жилые дома в Москве. Кроме того, следствие подозревает, что Черкалин получил взятку в 850 тысяч долларов от бизнесмена за покровительство в 2013 и 2015 годах.

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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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