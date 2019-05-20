20 мая 2019

Кремль объяснил миллиарды самого богатого полковника ФСБ

Иван Некрасов
© Служба новостей «URA.RU»
20 мая 2019 в 14:55
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Репетиция торжественного построения войск Челябинского гарнизона. Челябинск, фсб
У полковника Черкалина во время обысков было обнаружено 12 млрд рублейФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кремль прокомментировал уголовное дело полковника ФСБ Кирилла Черкалина, в квартирах которого было обнаружено 12 миллиардов рублей. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это «можно объяснить системной работой по борьбе с коррупцией. Эта работа затрагивает все ведомства без исключения и все чины».

17 мая стало известно, что в трех квартирах Кирилла Черкалина во время обысков изъяли наличные, эквивалентные сумме около 12 миллиардов рублей. По данным «Росбалта», силовик получил средства за покровительство бизнесменов. Сейчас Черкалин и несколько его подчиненных находятся под стражей.

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