Кремль объяснил миллиарды самого богатого полковника ФСБ

У полковника Черкалина во время обысков было обнаружено 12 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кремль прокомментировал уголовное дело полковника ФСБ Кирилла Черкалина, в квартирах которого было обнаружено 12 миллиардов рублей. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это «можно объяснить системной работой по борьбе с коррупцией. Эта работа затрагивает все ведомства без исключения и все чины».

17 мая стало известно, что в трех квартирах Кирилла Черкалина во время обысков изъяли наличные, эквивалентные сумме около 12 миллиардов рублей. По данным «Росбалта», силовик получил средства за покровительство бизнесменов. Сейчас Черкалин и несколько его подчиненных находятся под стражей.