Пострадавший в ДТП с Андреем Косиловым говорит, что экс-чиновника больше волновали повреждения собственной машины Фото: Читатель URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием бывшего челябинского вице-губернатора Андрея Косилова

Бывший челябинский вице-губернатор Андрей Косилов после ДТП с тремя пострадавшими жителями Екатеринбурга больше интересовался повреждениями своего Lexus, чем здоровьем потерпевших. Как сообщил «URA.RU» один из них, Владислав Коваленко, экс-чиновник ходил вокруг своей машины и волновался из-за повреждений.

«Сразу после аварии стали останавливаться машины, которые ехали мимо. Люди повыскакивали, начали помогать и нам, и водителю джипа. Его дверь вырубали топором, и он очень переживал в это время. Потом вышел, начал ходить вокруг своего джипа, осматривал „морду“ машины, садился в салон и выходил. К нам даже не подходил, чтобы помочь. После аварии его больше волновал джип», — говорит молодой человек.

Коваленко в машине сидел на переднем пассажирском сиденье. По его словам, проезжавшие мимо водители оказывали ему и двум другим пострадавшим, его девушке Анастасии Вяткиной и водителю Никите Лаврову, первую помощь. Просили не двигаться до приезда скорой.

Коваленко рассказал, что сам он служит по контракту, Анастасия Вяткина отучилась и работает, Никита Лавров трудится менеджером по продажам на одном из заводов. Все они — жители Екатеринбурга.

ДТП произошло в Аргаяшском районе 28 июля. Внедорожник Косилова выскочил при обгоне на встречную полосу и столкнулся с Lada Vesta. Пострадали все, кто находился в Lada. На Косилова завели уголовное дело. Вяткина и Лавров прооперированы и находятся в Челябинской областной больнице, Коваленко с треснувшей тазобедренной костью и серьезным переломом ноги — в военном госпитале в Екатеринбурге.