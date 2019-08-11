10 августа 2019

Медведев показал запись с подаренным ему щенком алабая. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Рыбовод Лопатин ООО ЮРПартнер Челябинск, собака, алабай
Собаку российскому премьеру подарил президент ТуркменииФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев опубликовал видеозапись со щенком алабая, подаренным ему президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.

«Это Айк, ему четыре месяца, обживается в Горках», — подписал Медведев запись, опубликованную на его официальной странице во «ВКонтакте». В ролике можно увидеть, как щенок неуверенно спускается с лестницы в подмосковной резиденции Медведева, прогуливается по одному из залов заседаний и вместе с премьером гуляет рядом с резиденцией.

Президент Туркмении подарил премьеру РФ щенка породы пятнистый алабай в конце мая. Стоит отметить, что Бердымухамедов уделяет алабаям особое внимание. В частности, он уже дописал книгу об этих собаках.

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© Служба новостей «URA.RU»
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