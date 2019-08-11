Собаку российскому премьеру подарил президент Туркмении
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев опубликовал видеозапись со щенком алабая, подаренным ему президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.
«Это Айк, ему четыре месяца, обживается в Горках», — подписал Медведев запись, опубликованную на его официальной странице во «ВКонтакте». В ролике можно увидеть, как щенок неуверенно спускается с лестницы в подмосковной резиденции Медведева, прогуливается по одному из залов заседаний и вместе с премьером гуляет рядом с резиденцией.
Президент Туркмении подарил премьеру РФ щенка породы пятнистый алабай в конце мая. Стоит отметить, что Бердымухамедов уделяет алабаям особое внимание. В частности, он уже дописал книгу об этих собаках.