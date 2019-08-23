Бойцам Росгвардии повысят зарплату и надбавки

Росгвардия планирует увеличить оклад и надбавки сотрудников с 1 октября 2019 года.
Лица, занимающие руководящие должности в подразделениях ведомства в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, получат прибавку к зарплате 10%. Также на 40% увеличится надбавка «за особые условия службы» в подразделениях собственной безопасности. Для представителей ведомства в Крыму аналогичный показатель возрастет на 65%.
Согласно документу, будет расширен перечень лиц, которые будут получать поощрительные выплаты за «особые достижения в службе». Так, начальники отделов финансов, собственной безопасности, правовой работы и кадров дополнительно получат от 50 до 60% от оклада, сотрудники на тех же должностях в Центральном и Северо-Западном округах — 30%.
Помимо этого, в документе указаны надбавки за выполнение задач, связанных с риском для жизни в мирное время. Такие бонусы получат сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в Калининградской области и Краснодарском крае.