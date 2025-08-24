24 августа 2025

Актер из фильма «Джон Уик» открыл неделю кино в Москве

Марк Дакаскос посетил открытие Московской международной недели кино
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Актер из культового фильма посетил Москву
Актер из культового фильма посетил Москву Фото:

Американский актер и мастер боевых искусств Марк Дакаскос, снимавшийся в фильме «Джон Уик 3», принял участие в церемонии открытия Международной недели кино, которая стартовала в московском кинотеатре «Художественный». Об этом сообщают СМИ. 

В ходе мероприятия Дакаскос обратился к собравшимся со сцены, поприветствовав гостей на русском языке. «Добрый вечер», — сказал актер, известный по фильмам «Плачущий убийца», «Братство волка» и «Джон Уик 3». Его слова передают РИА Новости. 

Московская международная неделя кино продлится до 27 августа. В программе фестиваля запланированы показы новых картин, встречи с деятелями киноиндустрии и специальные мероприятия для профессионалов и зрителей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Американский актер и мастер боевых искусств Марк Дакаскос, снимавшийся в фильме «Джон Уик 3», принял участие в церемонии открытия Международной недели кино, которая стартовала в московском кинотеатре «Художественный». Об этом сообщают СМИ.  В ходе мероприятия Дакаскос обратился к собравшимся со сцены, поприветствовав гостей на русском языке. «Добрый вечер», — сказал актер, известный по фильмам «Плачущий убийца», «Братство волка» и «Джон Уик 3». Его слова передают РИА Новости.  Московская международная неделя кино продлится до 27 августа. В программе фестиваля запланированы показы новых картин, встречи с деятелями киноиндустрии и специальные мероприятия для профессионалов и зрителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...