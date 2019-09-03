Со студента ВШЭ Егора Жукова сняли обвинение в массовых беспорядках

Блогеру Егору Жукову сняли одно обвинение и предъявили другое Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Следственный комитет России прекратил уголовное преследование в отношении студента ВШЭ Егора Жукова, который участвовал в массовых беспорядках в Москве. Вместе с тем Жукову предъявлено обвинение за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

«Следствие установило непричастность Жукова к совершению массовых беспорядков в Москве 27 июля 2019 года», — сказано в пресс-релизе СК РФ. Отмечается, что с молодого человека сняты обвинения по статье 212 УК РФ («массовые беспорядки»), но предъявлены по ч. 2 ст. 280 УК РФ за призывы к участию в несогласованной акции в интернете. Также по ходатайству следствия суд изменил Жукову меру с заключения под стражу на домашний арест, передает агентство Nation News.

21-летнего студента Высшей школы экономики и блогера Егора Жукова взяли под арест в августе по делу о массовых беспорядках. Молодой человек участвовал в митингах в поддержку «независимых» кандидатов, которых не пустили на выборы в Мосгордуму из-за ошибок в их подписных листах. Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в квартиру студента. Родители Жукова в этот момент были за городом, а адвокаты находились на следственных действиях. В 2017 году он выложил видеоролик на YouTube, в котором призывал к экстремистской деятельности, напоминает RT.