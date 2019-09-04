Финляндия просит Евросоюз улучшить отношения с Россией

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Флаг Евросоюза. Екатеринбург, евросоюз, флаг евросоюза
Евросоюз резко охладел к России после присоединения КрымаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Евросоюз должен стремиться к улучшению отношений с Россией — для своей же безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

«Сложно представить себе решение глобальных кризисов без России», — заявил Хаависто в интервью газете Financial Times, подразумевая среди этих кризисов международные конфликты, напряженные трансатлантические отношения и выход Великобритании из ЕС.

По мнению финского министра, улучшить российско-европейские отношения поможет смена власти на Украине, отмечает «Национальная служба новостей». Именно из-за присоединения Крыма к России в 2014 году отношения между РФ и ЕС резко разладились.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон также призывал Евросоюз улучшить отношения с Россией и вернуть ее в «большую восьмерку». Сама Россия также рассчитывает на содействие Франции в восстановлении отношений с Евросоюзом.

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