Евросоюз должен стремиться к улучшению отношений с Россией — для своей же безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.
«Сложно представить себе решение глобальных кризисов без России», — заявил Хаависто в интервью газете Financial Times, подразумевая среди этих кризисов международные конфликты, напряженные трансатлантические отношения и выход Великобритании из ЕС.
По мнению финского министра, улучшить российско-европейские отношения поможет смена власти на Украине, отмечает «Национальная служба новостей». Именно из-за присоединения Крыма к России в 2014 году отношения между РФ и ЕС резко разладились.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон также призывал Евросоюз улучшить отношения с Россией и вернуть ее в «большую восьмерку». Сама Россия также рассчитывает на содействие Франции в восстановлении отношений с Евросоюзом.