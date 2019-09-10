Росгвардия придумала запрет для журналистов

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Митинг Росгвардии на площади Советской Армии. Екатеринбург, росгвардия, строй
Росгвардия готова принять участие в составлении памятки для журналистовФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Росгвардия предложила запретить журналистам разглашать сведения о своих бойцах и их семьях. Это следует из информации, размещенной на сайте Совета при президенте России по правам человека.

«Дополнить обязательства журналистов соблюдать конфиденциальность в отношении сведений о должностных лицах войск национальной гвардии и членах их семей», — говорится в сообщении. Помимо этого, представителям медиа, работающим на митингах, предлагается надевать опознавательные жилеты и установить контакт с представителями войск Росгвардии, передает сайт argumenti.ru.

Постоянная комиссия по свободе информации и правам журналистов 10 сентября рассматривала предложения Росгвардии и МВД для памятки для журналистов, освещающих публичные мероприятия. Росгвардия отметила, что готова принять участие в подготовке совместного документа.

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