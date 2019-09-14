Пушков отреагировал на заявление Кучмы о «сговоре» против Украины

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Круглый стол в МИА
По словам Алексея Пушкова, пришло время для уступок УкраиныФото: Владимир Андреев © URA.RU

Заявление председателя контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Леонида Кучмы о сговоре против Украины прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков. По его словам, на самом деле речь идет о стремлении европейских лидеров добиться реальных результатов от переговоров в «нормандском формате».

«Речь о другом — о стремлении трех членов „нормандской четверки“ к реальным сдвигам», — написал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике в Twitter. Так он прокомментировал заявление Кучмы о том, что Франция и Германия могут попытаться склонить президента Украины Владимира Зеленского к «неприемлемым уступкам» России.

Также Алексей Пушков отметил, что ранее, при бывшем президенте Украины Петре Порошенко, Киев «все больше отторгал Донбасс», блокировал прогресс в урегулировании. «Теперь пришло время уступок для Украины», — заключил сенатор.

Ранее Леонид Кучма выразил мнение, что на встрече «нормандской четверки» лидер Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель могут оказать давление на Владимира Зеленского для того, чтобы Киев уступил Москве, пишет RT.

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-
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