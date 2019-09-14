Пушков отреагировал на заявление Кучмы о «сговоре» против Украины

Кучма говорит о «сговоре» против Украины, но речь о другом - о стремлении трёх членов «нормандской четверки» к реальным сдвигам. Блокируя прогресс целых 5 лет, Киев все больше отторгал Донбассе. За это Зеленский пусть благодарит Порошенко. Теперь пришло время уступок для Украины.