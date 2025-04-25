«Террористическое чудовище»: Захарова прошлась по Зеленскому за слова про Крым

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала главу киевского режима Владимира Зеленского как «террористическое чудовище» в ответ на его высказывания о возможности возвращения Крыма Украине посредством санкционного давления на Россию. Об этом она сообщила в своих социальных сетях.
«Зеленский, отвечая [Дональду] Трампу (президенту США — прим. URA.RU), заявил, что Крым „можно вернуть“ путем дипломатии и санкций. Это говорит террористическое чудовище, которое истребляет даже жителей оставшейся части Украины» — написала Захарова в своем telegram-канале.
Официальный представитель МИД России отметила, Зеленский предает даже своих сограждан, не говоря уже о тех, кто регулярно становится жертвой его обстрелов. Его подход к дипломатии связан с насилием, террористической деятельностью, распространением лжи и проявлениями ненависти. В отношении Крыма политика Зеленского, по словам Захаровой, выражается в убийствах местных жителей, попытках подорвать Крымский мост, терроре на полуострове и требованиях увеличения поставок вооружения для военного решения конфликта.
Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявлял, что из-за ослабления позиций на международной арене Зеленский может быть вынужден признать Крым российским. Также сообщалось, что администрация Трампа рассматривает возможность признания Крыма российской территорией в рамках переговоров.
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