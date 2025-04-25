Детей мигрантов не пустят в детсады без одной справки

Детям мигрантов для поступления в детский сад понадобится справка об инфекциях
© Служба новостей «URA.RU»
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В детские сады детей мигрантов не пустят без ряда документов и справки об отсутствии инфекций
В детские сады детей мигрантов не пустят без ряда документов и справки об отсутствии инфекций Фото:

Минпросвещения РФ подготовило проект приказа, согласно которому при зачислении детей в детские сады иностранным гражданам потребуется предоставлять медицинское заключение об отсутствии у ребенка опасных инфекционных заболеваний. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Родитель (родители) (законный (законные) представитель (представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, предъявляют: <…> медицинское заключение об отсутствии у ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих», — говорится в пояснительной записке к документу ведомства. Он опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Помимо медицинского заключения, родители детей-иностранцев должны будут предоставить копии документов, подтверждающих законное пребывание ребенка на территории РФ, СНИЛС ребенка, а также документы о трудовой деятельности родителя (при наличии). Все документы должны быть составлены на русском языке либо сопровождаться заверенным переводом. В случае неполного комплекта образовательная организация возвращает заявление без рассмотрения.

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Минпросвещения РФ подготовило проект приказа, согласно которому при зачислении детей в детские сады иностранным гражданам потребуется предоставлять медицинское заключение об отсутствии у ребенка опасных инфекционных заболеваний. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. «Родитель (родители) (законный (законные) представитель (представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, предъявляют: <…> медицинское заключение об отсутствии у ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих», — говорится в пояснительной записке к документу ведомства. Он опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Помимо медицинского заключения, родители детей-иностранцев должны будут предоставить копии документов, подтверждающих законное пребывание ребенка на территории РФ, СНИЛС ребенка, а также документы о трудовой деятельности родителя (при наличии). Все документы должны быть составлены на русском языке либо сопровождаться заверенным переводом. В случае неполного комплекта образовательная организация возвращает заявление без рассмотрения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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