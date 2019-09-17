Шнуров высмеял новый запрет на алкоголь

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Сергей Шнуров в ТАСС. Москва, шнуров сергей
Сергей Шнуров отметил, что подобный запрет в стране уже былФото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров выступил против идеи Госдумы о запрете на продажу спиртного в мелких залах. Данное предложение музыкант высмеял в своем стихотворении, опубликованном в Instagram.

По мнению Сергея Шнурова, депутаты «повернули время вспять». «Будем пить опять в парадных, скверах, садиках, грибках. Это уже было где-то», — пишет Шнуров. Также он предложил запретить и туалеты — «для подъема норм морали».

Ранее правительство РФ поддержало законопроект, запрещающий продавать алкоголь заведениям, которые работают в жилых домах с залами обслуживания до 20 квадратных метров. Старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков заявил «URA.RU», что инициатива оставит без работы десятки тысяч россиян.

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© Служба новостей «URA.RU»
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