Шнуров высмеял новый запрет на алкоголь

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров выступил против идеи Госдумы о запрете на продажу спиртного в мелких залах. Данное предложение музыкант высмеял в своем стихотворении, опубликованном в Instagram.
По мнению Сергея Шнурова, депутаты «повернули время вспять». «Будем пить опять в парадных, скверах, садиках, грибках. Это уже было где-то», — пишет Шнуров. Также он предложил запретить и туалеты — «для подъема норм морали».
Ранее правительство РФ поддержало законопроект, запрещающий продавать алкоголь заведениям, которые работают в жилых домах с залами обслуживания до 20 квадратных метров. Старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков заявил «URA.RU», что инициатива оставит без работы десятки тысяч россиян.