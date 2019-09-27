Соловьев вмешался в конфликт Малахова с властями Киргизии

Телеведущий Владимир Соловьев встал на сторону своего коллеги Андрея Малахова, высказывание которого вызвало недовольство киргизских властей. Так ведущий передачи «Прямой эфир» назвал виновным таксиста, уроженца Киргизии, попавшего в ДТП с участием сына российского олигарха Владимира Маругова.
Журналист телеканала «Россия 1» вступился за Малахова, заявив, что коллега занимается расследованием аварии уже давно, поэтому не мог высказать мнение, не основанное на каких-либо доказательствах. «Малахов очень опытный журналист. Думаю, что если Андрей делает такие предположения, у него есть для этого основания», — рассказал журналистам деловой газеты «ВЗГЛЯД» Соловьев. Он также добавил, что Малахов не собирался разжигать национальный конфликт и говорил о таксисте как о человеке, а не представителе определенной национальности.
Ранее в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» велось обсуждение аварии, которая произошла два месяца назад. Такси, за рулем которой находился выходец из Киргизии, столкнулось с мотоциклистом, сыном российского миллионера Александром Маруговым. В результате аварии молодой человек скончался. В «Прямом эфире» Малахов заявил, что таксист мог намеренно допустить столкновение с Маруговым. Высказывание журналиста не понравилось властям Киргизии — они потребовали разъяснений от российского посла, передает Nation news.