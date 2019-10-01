Боярский обругал журналистов в ответ на претензии о нарушении ПДД

Актер Михаил Боярский обругал журналистов, которые пытались взять у него комментарий по поводу неправильной парковки. Как сообщает сайт «Фонтанка.ру», Mercedes народного артиста увидели припаркованным на встречной полосе у перекрестка Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы. Фото иномарки опубликовали в соцсетях.
«А что вы меня допрашиваете? … Да мне нас…ать на вас», — заявил артист в разговоре с корреспондентом издания. Впрочем, он подтвердил, что машина с таким номером принадлежит ему и он действительно бывает на означенном перекрестке.
Артист не первый раз нарушает ПДД. Как отмечает портал «Невские новости», в феврале 2011 года машину Боярского эвакуировали из-за того, что она мешала коммунальщикам убирать снег. Примечательно, что актер является членом общественного совета при ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.