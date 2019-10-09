08 октября 2019

В Совфеде пояснили, что даст блокировка электронной почты

© Служба новостей «URA.RU»
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Ноутбуки, интернет, блогер, ноутбук, интернет, компьютер
Блокировка почты или мессенджеров россиян не будет пожизненнойФото: unsplash.com

Законопроект, предполагающий блокировку мессенджеров и электронной почты россиян, необходим для борьбы с «телефонными террористами». Об этом сообщила первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Бокова, являющаяся одним из авторов проекта.

«Законопроект касается распространения всей запрещенной в РФ информации, но главным образом направлен против информации о ложном минировании», — заявила Бокова в разговоре с ТАСС. Как отмечает представитель Совфеда, каждый звонок о ложном минировании торгового центра наносит «материальный ущерб по причине эвакуации» на сумму 2 миллиона рублей.

Представитель Совфеда уточнила, что блокировка не будет пожизненной. У пользователей будет возможность ее снять в соответствии с порядком, предусмотренным законом, подчеркнула Бокова.

Ранее в Госдуме выступили с предложением блокировать пользователей мессенджеров и электронной почты, которые распространяют запрещенную в РФ информацию, напоминает РАПСИ. Представители власти считают, что необходимо блокировать не отдельные сообщения пользователя, а весь его аккаунт. Источник в Минкомсвязи с этим не согласен, считая, что реализовать инициативу на практике невозможно, уточняет «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
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