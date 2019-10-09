В Совфеде пояснили, что даст блокировка электронной почты

Законопроект, предполагающий блокировку мессенджеров и электронной почты россиян, необходим для борьбы с «телефонными террористами». Об этом сообщила первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Бокова, являющаяся одним из авторов проекта.
«Законопроект касается распространения всей запрещенной в РФ информации, но главным образом направлен против информации о ложном минировании», — заявила Бокова в разговоре с ТАСС. Как отмечает представитель Совфеда, каждый звонок о ложном минировании торгового центра наносит «материальный ущерб по причине эвакуации» на сумму 2 миллиона рублей.
Представитель Совфеда уточнила, что блокировка не будет пожизненной. У пользователей будет возможность ее снять в соответствии с порядком, предусмотренным законом, подчеркнула Бокова.
Ранее в Госдуме выступили с предложением блокировать пользователей мессенджеров и электронной почты, которые распространяют запрещенную в РФ информацию, напоминает