Как задерживали постпреда уральского губернатора, что известно о крушении украинского лайнера, чем ситуация в Иране грозит России. Главное за день — в подборке «URA.RU»

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Иран угрожает новыми ударами по объектам в двух странахФото: официальный сайт Министерство обороны РФ

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Сегодня 8 января, среда. И вот главные новости к этому часу:

История с задержанием постпреда Свердловской области Александра Овчарова, подозреваемого в браконьерстве, обрастает новыми фактами. Егерь, который поймал чиновника, рассказал подробности инцидента, при этом поставив все версии, озвученные ранее, под сомнение.

У аэропорта в Тегеране рухнул украинский самолет. На борту судна находились 180 человек. Уже стала известна причина падения лайнера. После авиакатастрофы Росавиация порекомендовала российским компаниям изменить маршруты полетов над Ираном и Ираком. А заслуженный пилот РФ рассказал, как можно было избежать катастрофы и скажется ли ситуация на стоимости авиабилетов.

Иран атаковал баллистическими ракетами несколько военных объектов США в Ираке. После этого президент США Дональд Трамп провел экстренное совещание. Тем временем Иран сообщил о готовности нанести новые удары по целям в двух других странах, если США решит атаковать Иран. Востоковед объяснил, чего хотят добиться американские власти, обмениваясь с Ираном ракетными ударами, и чем ситуация опасна для России.

В России будут по-новому проверять счетчики. Планируется, что нововведение поможет избавиться от поддельных документов и всяческих задержек. Однако эксперты считают, что переход на новую систему будет болезненным.

Из рабства на Северном Кавказе освободили уральца Виктора Богданова. Мужчина двадцать четыре года переходил от хозяина к хозяину и не получал денег за свой труд. Сейчас у него нет ни документов, ни собственного жилья.

Составлен список подарков, которые любили получать лидеры СССР. Рассказываем, кто из руководителей государства имел самые скромные запросы.

Россиян обвинили в неудачах отечественного кинематографа. Режиссер «Экипажа» и «Легенды №17» Николай Лебедев считает, что человечество еще не готово «общаться» с российскими фильмами.

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