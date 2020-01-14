Бастрыкин намерен лишить депутатов и судей особого статуса, чтобы не возникло проблем при задержании

Александр Бастрыкин нашел способ борьбы с коррупционерами среди депутатов и судей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Следственном комитете России разработали предложения, которые облегчат силовикам задержание адвокатов, депутатов и судей. Как рассказал глава ведомства Александр Бастрыкин, многие лица с особым статусом злоупотребляют этим положением, препятствуя работе следственных органов.

В интервью «Российской газете» Бастрыкин уточнил, что в первую очередь отмена особого статуса для судей, депутатов и адвокатов направлена на то, чтобы получить возможность задержать их прямо на месте преступления, например при получении взятки.

В пример Бастрыкин привел историю судьи из Анапы Владимира Стародубцева, который потребовал взятку в 64 млн рублей за ангажированное решение по делу о земельном споре. «Деньги судья получил под контролем ФСБ, однако произошла заминка и оперативники упустили судью из виду, так что не смогли точно установить, где была получена взятка. Чтобы добыть улики, следователям потребовался немедленный осмотр в доме Стародубцева», — рассказал глава СКР, уточнив, что осмотр дома без санкции следователи провели впервые и в дальнейшем суд подтвердил законность их действий.

Полностью лишить особого статуса Бастрыкин предлагает муниципальных депутатов, а также упростить процедуру задержания всех лиц с особым статусом, застигнутых на месте преступления и исключить избыточные требования к согласованию вопроса о направлении уголовного дела в отношении депутатов Госдумы в суд.