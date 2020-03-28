В Роспотребнадзоре раскрыли, как долго COVID-19 остается жизнеспособным

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Стало известно, сколько «живет» вирусФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Коронавирусная инфекция в благоприятных условиях может оставаться жизнеспособной более трех дней. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В условиях влажности и невысокой температуры коронавирус может сохранять жизнеспособность», — приводит выдержку из сообщения «Газета.ру». У некоторых людей коронавирус может не проявляться, пояснили в ведомстве. Именно они и являются основными переносчиками инфекции.

Всего в России зафиксировано 1049 случаев заражения коронавирусом. Выздороветь удалось 47 заболевшим. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию COVID-19 в России находятся 166,7 тысячи человек. Во всем мире коронавирус выявлен у более 600 тысяч человек. Из них более 135 тысяч выздоровели, более 27,5 тысячи скончались.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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