В Роспотребнадзоре раскрыли, как долго COVID-19 остается жизнеспособным

Коронавирусная инфекция в благоприятных условиях может оставаться жизнеспособной более трех дней. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«В условиях влажности и невысокой температуры коронавирус может сохранять жизнеспособность», — приводит выдержку из сообщения «Газета.ру». У некоторых людей коронавирус может не проявляться, пояснили в ведомстве. Именно они и являются основными переносчиками инфекции.
Всего в России зафиксировано 1049 случаев заражения коронавирусом. Выздороветь удалось 47 заболевшим. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию COVID-19 в России находятся 166,7 тысячи человек. Во всем мире коронавирус выявлен у более 600 тысяч человек. Из них более 135 тысяч выздоровели, более 27,5 тысячи скончались.
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