Опасен ли коронавирус для домашних животных

В Гонконге был выявлен первый случай заражения собаки коронавирусом Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Домашние животные могут заразиться коронавирусом от человека. Такое явление называется преодолением межвидового барьера. Об этом сообщил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

По словам ученого, такое явление маловероятно, однако именно таким образом появился новый тип коронавирусной инфекции, которая сейчас распространяется по всему миру. Переход вируса от одного вида к другому, по мнению Волчкова, опасен, поскольку при этом вирус мутирует.

Ранее первый случай заражения COVID-19 питомцем был зафиксирован у домашнего пса в Гонконге. Шпица поместили в карантинный центр для животных на 14 дней, но после выписки собака скончалась, напоминает « Федеральное агентство новостей». Провести дополнительные серологические анализы медики не успели, поэтому пока убедительных данных о том, что питомцы могут заразиться коронавирусом от человека и стать источниками инфекций, нет.

«Если факт заражения пса подтвердят, то это негативный сигнал. Если помимо людей коронавирусом будут болеть и животные, это многократно увеличит риск возможных рекомбинаций», — цитирует Павла Волчкова газета «Известия».

По последним данным, в России зафиксировано 1 534 случаев заражения (+270 за сутки), девять человек умерли, 68 пациентов выздоровели.