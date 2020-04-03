Профессор-вирусолог Альтштейн объяснил, как изменится коронавирус через год

Со временем вирус станет менее опасным для человека Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Коронавирус может стать менее опасным для человека в процессе мутации. Такое мнение высказал российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.

«Направленность мутаций в COVID-19 будет такова, что вирус будет сохранять хорошую способность размножаться, но станет более „тихим“, то есть он реже будет вызывать тяжелые формы болезни», — цитирует российского вирусолога, доктора медицинских наук Анатолия Альтштейн News.ru .

Эксперт уверен, что такую мутацию вирус может приобрести уже через год. Вирусолог также добавил, что человек, перенесший коронавирус, может переболеть им повторно. Даже выработанный иммунитет не спасет, если вирус сильно мутирует.

Ранее профессор принял участие в скайп-конференции URA.RU. Альтштейн рассказал, когда коронавирус в России закончится и по какому сценарию будет развиваться инфекция в стране.

В начале апреля американские ученые опубликовали первые результаты испытаний вакцины от коронавируса. Препарат успешно протестировали на мышах. Также специалисты военно-медицинской академии имени Кирова рассказали, у кого выработается иммунитет от коронавируса.