WP: американский сенатор предложил признать новые территории России

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Грэм* заявил о желании быть реалистом в решении украинского вопроса
Грэм* заявил о желании быть реалистом в решении украинского вопроса Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Сенатор США Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) полагает, что мирное соглашение между РФ и Украиной должно предусматривать признание новых территорий России. Об этом сообщила газета Washington Post.

«Он заявил, что хочет <...> позволить России сохранить некоторые из территорий, которые она заняла», — пишет издание. Там уточнили, что сенатор выразил желание быть реалистом в урегулировании конфликта. Ранее он, напротив, пытался склонить власти США к введению запрета на признание новых российских регионов.

*внесен в РФ в список террористов и экстремистов

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Сенатор США Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) полагает, что мирное соглашение между РФ и Украиной должно предусматривать признание новых территорий России. Об этом сообщила газета Washington Post. «Он заявил, что хочет <...> позволить России сохранить некоторые из территорий, которые она заняла», — пишет издание. Там уточнили, что сенатор выразил желание быть реалистом в урегулировании конфликта. Ранее он, напротив, пытался склонить власти США к введению запрета на признание новых российских регионов. *внесен в РФ в список террористов и экстремистов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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