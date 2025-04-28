WP: американский сенатор предложил признать новые территории России

Сенатор США Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) полагает, что мирное соглашение между РФ и Украиной должно предусматривать признание новых территорий России. Об этом сообщила газета Washington Post.
«Он заявил, что хочет <...> позволить России сохранить некоторые из территорий, которые она заняла», — пишет издание. Там уточнили, что сенатор выразил желание быть реалистом в урегулировании конфликта. Ранее он, напротив, пытался склонить власти США к введению запрета на признание новых российских регионов.
*внесен в РФ в список террористов и экстремистов
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