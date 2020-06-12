ПФР анонсировал разовые выплаты для пенсионеров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Заявление Минэнерго США о росте коммерческих запасов нефти в стране до рекордных 538,1 миллионов баррелей привело к опасениям инвесторов и, как следствие, дальнейшему падению августовских фьючерсов. К моменту закрытия торгов нефть марки Brent упала до 37,97 долларов за баррель (-1,43%), американская нефть WTI — до 35,66 долларов за бочку (-1,73%).

Вслед за обвалом нефтяного рынка ускорил падение и курс рубля. По отношению к доллару российская валюта упала более, чем на 7% и достигла показателя в 70,5 рублей (+1,55 рубля). Курс евро увеличился до 79,30 рублей (+1,37).

Что происходит в России?

В России увеличили минимальное пособие по безработице за май — июль до 4500 рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Помимо этого, принято решение продлить на три месяца выдачу пособий для тех, кто перестал получать их после 1 марта. По мнению экспертов, увеличение пособий является временной мерой. «Это лишь скорая помощь. Приехал врач, дал обезболивающее, а для решения проблемы нужно комплексное лечение», — заявил ведущий эксперт Института современного развития, автор рубрики «Финансы и инвестиции» в журнале Forbes Никита Масленников.

Помимо мер поддержки безработным, новые выплаты анонсировал и ПФР. Так, фонд готовит единоразовые выплаты для пожилых граждан в размере до 2 тысяч рублей. Решение о величине субсидии будет приниматься на региональном уровне.

Минфин РФ впервые за 15 лет засекретил дефицит бюджета. Ведомство опубликовало данные о дефиците с января по май этого года в размере 409 миллиардов рублей, однако не раскрыло сведения о номинальном объеме ВВП в мае. Расходы бюджета за отчетный период составили 8,3 трлн рублей (42,2% к общему объему расходов на год, утвержденных законом о бюджете).

Власти РФ подумают о расширении программы льготной ипотеки под 6,5%. Об этом заявил первый зампред правительства Андрей Белоусов на встрече с общественниками. В частности, в программу предлагается внести малоэтажные новостройки, а также повысить максимальный размер кредита с 8 до 12 миллионов для Москвы и Санкт-Петербурга и с 3 до 6 миллионов для других регионов страны.

За прошлую неделю в России подорожали бензин и дизельное топливо. Рост цен отмечен в 45 субъектах РФ. Самое существенное подорожание произошло в Кызыле (Республика Тыва) — на 1,8%, а также в Тамбовской и Курской областях — на 1% и 1,4% соответственно.

Что происходит в мире?

ВВП стран Большой двадцатки в первом квартале этого года относительно предыдущего квартала сократился на 3,4% . По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), падение стало самым существенным с 1998 года. Наибольший спад экономики зафиксирован в Китае — на 9,8%, а также во Франции и Италии — на 5,3%.

Госдолг США впервые за всю историю наблюдений превысил отметку в 26 триллионов долларов. По мнению аналитиков, дальнейший рост может обернуться ударом по бюджету страны и усугублением финансового кризиса. Однако противоположной точки зрения придерживается глава Минфина США Стивен Мнучин. По его данным, уровень безработицы в стране в мае сократился до 13,3% . Благодаря частичному снятию ограничений и возобновлению промышленности, чиновник ожидает небольшой рост экономики в третьем и четвертом кварталах года.

Мнения экспертов

Жилье на вторичном рынке в России подешевеет на 10-12% относительно докризисного уровня, заявили в Роскачестве. Это связано с падением доходов, ростом безработицы и опасениями на фоне возможной второй волны эпидемии в течение года.

С новостройками ситуация иная — по итогам мая среднероссийский квадратный метр подорожал на 2,3%. Снизить цены застройщикам не позволяют высокие издержки. Увеличение стоимости коснется и новых автомобилей. Так, эксперты Роскачества прогнозируют, что по итогам года цена на авто в России вырастет примерно на 15-20% .

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