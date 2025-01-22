FT: Иран планирует вывезти из Китая 1000 тонн компонентов для боевых ракет

Иран планирует импортировать из КНР тысячу тонн ключевого химического ингредиента для производства топлива, которое необходимо для боевых ракет. Отмечается, что импорт будет производиться на двух суднах. Об этом сообщил Financial Times со ссылкой на разведданные от представителей служб безопасности двух западных стран.
«Суда Golbon и Jairan, следующие под флагом Ирана, могут перевезти более тысячи тонн перхлората натрия, который используют для получения перхлората аммония, главного компонента в твердом топливе для ракет», — говорится в материале. Источники утверждают, что из этого количества можно произвести около 1,3 тысячи тонн ракетного топлива, достаточного для заправки 260 иранских ракет средней дальности.
Ранее иранская сторона подписала с Россией стратегический договор. Согласно нему во время агрессии против одной из стран, другая сторона не будет оказывать агрессору поддержку. Также Иран и РФ договорились об укреплении национальной безопасности.
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