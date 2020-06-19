Кремль: может ли Путин играть на Трампе, «как на скрипке»

Российский президент не считает Трампа поддающимся манипуляции, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин не манипулирует американским лидером Дональдом Трампом. Так на обвинения бывшего советника президента США Джона Болтона ответил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет, Путин не может играть на Трампе, как на скрипке. О своем отношении к коллеге он неоднократно высказывался», — сообщил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла с журналистами.

Ранее экс-советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон высказался о взаимоотношениях глав государств. По его словам, Путин считает, что может легко манипулировать Дональдом Трампом. Также, считает Болтон, на него влияют председатель КНР Си Цзиньпин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

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