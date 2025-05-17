В США рассказали, что происходит с Зеленским каждое утро из-за Трампа

Bloomberg: Зеленский ежедневно боится, что Трамп отключит Украину от поставок
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Действия Трампа заставляют Зеленского переживать о поставках, пишет Bloomberg
Действия Трампа заставляют Зеленского переживать о поставках, пишет Bloomberg Фото:

Непредсказуемое поведение президента США Дональда Трампа вызывает серьезную обеспокоенность у главы киевского режима Владимира Зеленского. С таким предположением выступил колумнист Bloomberg Макс Хастингс, заявив, что лидер Украины каждое утро вынужден задаваться вопросом о возможном прекращении американской военной поддержки.

«Каждое утро, просыпаясь, президент Украины должен задавать себе вопрос: не наступил ли тот день, когда США снова перекроют ему жизненно важный поток оружия», — отметил Хастингс в материале для Bloomberg. Он также заявил, что решение Трампа, который ранее отменил планы по приезду в Стамбул во время переговоров между Россией и Украиной, еще больше усилило атмосферу неопределенности. По его словам, «непонятно, то ли он усилит санкции против России, то ли „отключит от сети“ Украину».

В своем материале журналист напомнил, что Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство затянувшимся конфликтом на Украине и демонстрировал личную неприязнь к Владимиру Зеленскому еще во время первого президентского срока. Также американский лидер в феврале и марте 2025 года приостанавливали поставки оружия Украине, а затем возобновляли их.

Ранее президент России Владимир Путин предложил организовать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле без выдвижения каких-либо предварительных условий. Трамп присутствовать на переговорах отказался.

Встреча делегаций РФ и США состоялась 16 мая. По итогам переговоров стороны достигли соглашения о проведении в ближайшее время обмена военнопленными по принципу «1000 на 1000».

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Непредсказуемое поведение президента США Дональда Трампа вызывает серьезную обеспокоенность у главы киевского режима Владимира Зеленского. С таким предположением выступил колумнист Bloomberg Макс Хастингс, заявив, что лидер Украины каждое утро вынужден задаваться вопросом о возможном прекращении американской военной поддержки. «Каждое утро, просыпаясь, президент Украины должен задавать себе вопрос: не наступил ли тот день, когда США снова перекроют ему жизненно важный поток оружия», — отметил Хастингс в материале для Bloomberg. Он также заявил, что решение Трампа, который ранее отменил планы по приезду в Стамбул во время переговоров между Россией и Украиной, еще больше усилило атмосферу неопределенности. По его словам, «непонятно, то ли он усилит санкции против России, то ли „отключит от сети“ Украину». В своем материале журналист напомнил, что Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство затянувшимся конфликтом на Украине и демонстрировал личную неприязнь к Владимиру Зеленскому еще во время первого президентского срока. Также американский лидер в феврале и марте 2025 года приостанавливали поставки оружия Украине, а затем возобновляли их. Ранее президент России Владимир Путин предложил организовать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле без выдвижения каких-либо предварительных условий. Трамп присутствовать на переговорах отказался. Встреча делегаций РФ и США состоялась 16 мая. По итогам переговоров стороны достигли соглашения о проведении в ближайшее время обмена военнопленными по принципу «1000 на 1000».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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