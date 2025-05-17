Трамп надеется на прекращение спецоперации на Украине на следующей неделе

Завершение специальной военной операции на Украине и прекращение огня между Россией и Украиной возможны уже на следующей неделе. С такой надеждой выступил президент США Дональд Трамп, анонсируя грядущий телефонный разговор с главой РФ Владимиром Путиным.
«Темами разговора станут прекращение „бойни“, которая уносит <...> жизни российских и украинских солдат <...>, и вопросы торговли. Надеюсь <...> будет достигнуто прекращение огня, и [конфликт], который никогда не должен был начаться, закончится», — заявил Трамп, анонсируя, что 19 мая созвониться с президентом России Владимиром Путиным по вопросу ситуации на Украине. Об этом он написал в Truth Social.
Ранее по инициативе президента Российской Федерации прошли между представителями РФ и Украины в Стамбуле. Первые за последние три года переговоры двух стран — участниц украинского кризиса состоялись 16 мая. Шли они около двух часов. По результатам этих обсуждений стороны договорились в ближайшее время осуществить обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000».
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