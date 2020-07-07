Корабли НАТО заметили в Черном море

Среди кораблей замечены военно-морские силы Греции, Испании и Италии
Корабли НАТО вошли на территорию Черного моря. Об этом сообщает российский Национальный центр управления обороной.
«В составе минно-тральной группы альянса — плавучая база снабжения „Алиакмон“ военно-морских сил Греции (флагман), тральщик „Тамбре“ Испании и „Гаэта“ ВМС Италии», — сообщает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что военно-морская группа НАТО взяла курс на Черное море, чтобы провести учения в водах Болгарии и возле Одессы. Среди них испанский фрегат «Альваро де Базан», эсминец США и три корабля Болгарии
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