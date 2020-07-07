Корабли НАТО заметили в Черном море

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, корабль, эсминец, ВМФ, катер военный
Среди кораблей замечены военно-морские силы Греции, Испании и Италии Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Корабли НАТО вошли на территорию Черного моря. Об этом сообщает российский Национальный центр управления обороной.

«В составе минно-тральной группы альянса — плавучая база снабжения „Алиакмон“ военно-морских сил Греции (флагман), тральщик „Тамбре“ Испании и „Гаэта“ ВМС Италии», — сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что военно-морская группа НАТО взяла курс на Черное море, чтобы провести учения в водах Болгарии и возле Одессы. Среди них испанский фрегат «Альваро де Базан», эсминец США и три корабля Болгарии

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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