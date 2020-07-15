Губернатор Фургал заявил, что от него требовали уйти в отставку

На губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по подозрению в организации убийств, давят, требуя уйти в отставку. Об этом рассказала член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
«В ходе встречи один из членов комиссии спросил, не оказывали ли на него давление, чтобы он оставил свой пост, на что Фургал успел ответить, что в СИЗО такого давления не оказывали, но требовали этого в другом месте», — цитирует «Интерфакс» Меркачеву. По ее словам, Фургал находится в карантинной камере с неработающим телевизором, ему не приносят свежих газет.
Ранее сообщалось, что в Хабаровске проходит пятый митинг в поддержку арестованного губернатора. Сергей Фургал, представляющий ЛДПР, был задержан в Хабаровске 9 июля по подозрению в организации убийств в 2004—2005 годах. 10 июля Басманный суд Москвы принял решение его арестовать до 9 сентября, напоминает «
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.