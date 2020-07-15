Губернатор Фургал заявил, что от него требовали уйти в отставку

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Избрание Басманным районным судом Москвы меры пресечения в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Москва, фургал сергей
Фургал находится в карантинной камере с неработающим телевизором, без свежих газет Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

На губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по подозрению в организации убийств, давят, требуя уйти в отставку. Об этом рассказала член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.

«В ходе встречи один из членов комиссии спросил, не оказывали ли на него давление, чтобы он оставил свой пост, на что Фургал успел ответить, что в СИЗО такого давления не оказывали, но требовали этого в другом месте», — цитирует «Интерфакс» Меркачеву. По ее словам, Фургал находится в карантинной камере с неработающим телевизором, ему не приносят свежих газет.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске проходит пятый митинг в поддержку арестованного губернатора. Сергей Фургал, представляющий ЛДПР, был задержан в Хабаровске 9 июля по подозрению в организации убийств в 2004—2005 годах. 10 июля Басманный суд Москвы принял решение его арестовать до 9 сентября, напоминает «Федеральное агентство новостей». А с 11 июля в столице края проходят несанкционированные митинги в поддержку губернатора. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук назвал эти акции незаконными и губительными для здоровья людей на фоне пандемии, сообщает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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