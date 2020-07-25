Ученые создали маску, убивающую коронавирус

Маска способна нейтрализовать попадающие в нее частицы COVID Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Создана защитная маска, способная нейтрализовать попадающие в нее частицы COVID-19. Ее разработали ученые из Института молекулярной медицины Лиссабона.

«Маска имеет инновационное покрытие, которое нейтрализует вирус SARS-CoV-2 при контакте с тканью, эффект, который сохраняется в течение 50 стирок», — передает телеканал 360.

Разработчики опускали маску в раствор с частицами коронавирусной инфекции, при этом 99% из них теряли свои свойства в течение часа. Ученые отмечают, что маска является многоразовой, стирать ее можно около 50 раз.

Ранее сообщалось, что специалисты разработали миниатюрный прибор, который позволяет моментально обнаруживать у пациентов коронавирус или следы антител. Его создателями стали ученые из Университета Джорджа Вашингтона в округе Колумбия. Устройство состоит из тончайших проводников и покрыто слоем золота. Оно способно реагировать на вещества в газообразном состоянии и менять цвет распространяемого им излучения.

На сегодняшний день в мире выявлено более 15 миллионов заболевших коронавирусом, пишет RT. В России зафиксировано уже 806 720 пациентов с COVID-19. По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, летальность среди пациентов с коронавирусной инфекцией в России составляет 1,62% — что является одним из самых низких показателей по сравнению с другими странами, уточняет агентство Nation News.