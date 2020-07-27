Пенсионеры могут получить до 24 тысяч рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

Инвесторы активно избавлялись от рисковых активов на прошлой неделе, что негативно отразилось на российской валюте. У рубля нет поводов для укрепления, поэтому до конца июля он продолжит слабеть. По данным Центробанка РФ, сейчас курс доллара составляет 71,59 рубля (+0,63), евро — 83,1 рубля (+0,91).

Эталонная марка нефти Brent не смогла побить рекорд минувшей неделе, когда она достигала почти 45 долларов за бочку. К утру понедельника она торгуется за 43,24 (-0,23%). С американской нефтью марки WTI ситуация аналогична. В начале недели она стоит 41,23 доллара за баррель (-0,15%).

Ситуация в России

Часть россиян, получающих пенсии, могут рассчитывать на дополнительные выплаты в размере до 24 тысяч рублей. Как рассказали в Пенсионном фонде РФ, пособия полагаются участникам программы государственного софинансирования накопительной части пенсии. ПФР будет удваивать отчисления, которые россияне помещают на свой счет.

Лидерами по числу правонарушений в налоговой сфере стали Москва и Московская область. Об этом рассказали в Следственном комитете России. Еще в пятерке первых — Краснодарский и Ставропольский края, а также Ростовская область. Чаще всего россияне уклоняются от уплаты НДС и налога на прибыль. Самый распространенный вид налоговых преступлений в стране — использование искусственного документооборота .

Московские врачи, учителя, продавцы, охранники и водителя зарабатывают вдвое больше, чем в регионах. Например, водитель в среднем может заработать около 79 тысяч рублей в месяц, врач — около 101 тысячи рублей, а учителям предлагают 69 тысяч рублей в месяц.

Что происходит в мире

Люксембург возглавил рейтинг европейских стран по доступности бензина для населения. Также в тройке лидеров Норвегия и Австрия. Россия с одной из самых низких цен на топливо — на 20-й позиции, на последнем месте — Украина. Жители РФ могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты порядка 924 литров 95-го бензина. Для сравнения: автолюбители из Люксембурга могут приобрести 3,2 тысячи литров. Но если не учитывать средний заработок, то Россия находится на втором месте по дешевизне топлива после Казахстана.

В ночь на 27 июля цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд за тройскую унцию . Об этом свидетельствуют данные торгов на нью-йоркской бирже Comex. Цена золота выросла на 0,8% и достигла 1 911 долларов. В последний раз стоимость золота находилась на уровне в 1 910 долларов за тройскую унцию в сентябре 2011 года — тогда за нее давали 1 923,7 долларов.

Газопровод «Северный поток», который идет из России в Европу через Балтийское море, восстановил работу после регулярного технического обслуживания . В компании Nord Stream AG сообщили, что график техобслуживания был согласован и скоординирован с партнерами по транспортировке газа выше и ниже по потоку.

Прогнозы и мнения экспертов

Специалисты назвали причину резкого скачка цен на услуги телевидения и интернета. По словам специалиста по криптовалюте Юрия Дромашко, это связано с инфляцией мировых валют. А интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев подорожание доступа в интернет объясняет реализацией «пакета Яровой», пандемией коронавируса и понижением курса рубля.

Финансовые аналитики прогнозируют, что в августе курс доллара будет колебаться в диапазоне от 67 до 74 рублей. За эти рамки курс выйдет только в случае серьезных изменений на мировых рынках.