Россияне массово отказываются от электронных трудовых книжек

Лишь 6% опрошенных уже оформили электронную трудовую книжку Фото: Анна Майорова © URA.RU

Почти две трети россиян (63%) не хотят создавать электронные трудовые книжки. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного ВЦИОМ.

«За вычетом неработающих пенсионеров и тех, кто уже оформил электронную трудовую, выбор в пользу бумажного документа готовы сделать 63% респондентов, перейти на „цифру“ намерены 30%», — приводит РБК данные опросов. Отмечается, что 56% работающих респондентов не готовы отказаться от бумажной трудовой книжки. Лишь 6% уже оформили электронный документ, а 29% намерены это сделать.

Больше всего респондентов проголосовали за переход на «цифру» в Москве (51%) и Санкт-Петербурге (36%). За введение новой технологии голосует преимущественно молодежь — от 18 до 24 лет. Среди старшего поколения отказались от электронной трудовой почти 70%.

Респонденты отмечают, что остается страх потерять электронную трудовую, если на сервере произойдет ошибка. 69% респондентов рассказали, что боятся потерять данные. Они же высказали мнение, что пользоваться такой трудовой сложнее и появляется опасность получения информации мошенниками.

Ранее эксперт по информационной безопасности, ученый-криминалист Виталий Вехов рассказал, что введение в России электронных трудовых книжек может повлечь за собой риски, связанные с безопасностью персональных данных граждан. В Пенсионном фонде заявили, что электронные трудовые книжки защищены от утери сведений о трудовом стаже, например, в случае компьютерного сбоя. Базы данных лицевых счетов ежедневно, еженедельно, ежемесячно и раз в год сохраняют на специальные носители.