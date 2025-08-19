ЕС включил режим недоверия и готовит новое давление

Каллас: из-за отсутствия доверия Евросоюз готовит новый пакет санкций
Новый пакет санкций будет готов к следующему месяцу, заявила Каллас
Новый пакет санкций будет готов к следующему месяцу, заявила Каллас

Евросоюз не доверяет договоренностям с Россией, в связи с чем будут готовиться новые санкции. Об этом заявила глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас.

«ЕС также продолжит преследовать военную экономику России. Следующий пакет санкций против Москвы должен быть готов к следующему месяцу», — заявила Каллас в социальной сети X. Также она отметила, что ЕС внесет свой вклад в гарантии безопасности путем обучения солдат ВСУ. А также Евросоюз будет укреплять оборонную промышленность Украины.

Ранее представитель Еврокомиссии Ариана Подеста подчеркивала, что Евросоюз не намерен смягчать санкции против России даже при достижении перемирия на Украине, а сообщения о возможном пересмотре ограничительных мер назвала спекуляциями. ЕС уже объявлял о подготовке девятнадцатого пакета санкций, рассмотрение которого запланировано на следующий месяц.

