ЕС включил режим недоверия и готовит новое давление

Евросоюз не доверяет договоренностям с Россией, в связи с чем будут готовиться новые санкции. Об этом заявила глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас.
«ЕС также продолжит преследовать военную экономику России. Следующий пакет санкций против Москвы должен быть готов к следующему месяцу», — заявила Каллас в социальной сети X. Также она отметила, что ЕС внесет свой вклад в гарантии безопасности путем обучения солдат ВСУ. А также Евросоюз будет укреплять оборонную промышленность Украины.
Ранее представитель Еврокомиссии Ариана Подеста подчеркивала, что Евросоюз не намерен смягчать санкции против России даже при достижении перемирия на Украине, а сообщения о возможном пересмотре ограничительных мер назвала спекуляциями. ЕС уже объявлял о подготовке девятнадцатого пакета санкций, рассмотрение которого запланировано на следующий месяц.
