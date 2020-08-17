Екатеринбуржцы узнают на кадрах многие места города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вышел в свет тизер (анонсирующий ролик) к короткометражному фильму про Григория Распутина «Блеф», который снимался в июле в Екатеринбурге. Видео опубликовал в соцсетях продюсер ленты Дмитрий Артемьев. Главную роль в картине сыграл сын Олега Табакова Павел.

«Хочу выразить огромную благодарность всей моей съемочной команде и замечательным актерам, которые в условиях ограничений из-за пандемии, жесткого лимита времени на подготовку фильма и невероятной июльской жары в Екатеринбурге в 40 градусов, отработали высокопрофессионально и слаженно!» — написал Артемьев на своей странице в Facebook.

Екатеринбуржцы узнают на кадрах многие места города, на фоне которых проходили съемки: Вознесенская церковь, усадьба Харитоновых-Расторгуевых, Храм на Крови. Одну из ролей — журналистки, ведущей репортаж с митинга в поддержку Распутина — сыграла ведущая программы «Вести-Урал» Анастасия Гончарова, для которой это был кинодебют.

«Это была моя давняя мечта, — призналась URA.RU телеведущая. — Атмосфера на съемках удивительная! И это очень большой труд: только кажется, что пять секунд — и тебя сняли: это занимает несколько часов! Что говорить про людей, которые сыграли главные роли. Надеюсь, что фильм попадет на фестивали и найдет своего зрителя».

Сценарий фильма — история убийства Григория Распутина, рассказанная «на новый лад». Создатели картины обещают нетривиальный финал — отличный от исторического. По словам продюсера, летом и в начале осени будет идти монтаж ленты. Закрытый показ фильма в Екатеринбурге запланирован на 1 ноября, позже он появится на интернет-платформах.